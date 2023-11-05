Эксперты назвали причину сохранения высокой цены на газ в Евросоюзе

Биржевые цены на газ в Европе с начала октября все еще находятся выше уровня $500 за тысячу кубометров, сохранение цены может быть связано с опасениями перед началом отопительного сезона. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя главы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача.

По информации издания, котировки на газ не падают, несмотря на рекордно заполнение европейских подземных хранилищ газа. В ПХГ почти не осталось свободного места, так как к 3 ноября заполненность достигала 99,49%.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности, в ситуации с ценовой политикой виновата общая нервозность перед отопительным сезоном в условиях возможного дефицита газа. Также, как считает Гривач, влияет на ценовую политику отсутствие запаса прочности в энергосистеме Евросоюза.

Среди других причин экономии газа и удержания цены он упомянул удержание спроса на ресурс, рассчитывая его сэкономить на «черный день».

В свою очередь портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин объяснил ситуацию с ценами на газ в ЕС геополитикой. По его словам, дело в происходящем на Ближнем Востоке. Конфликт угрожает поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, подчеркнул эксперт.

До этого Узбекистан через Казахстан получил от «Газпрома» 300 млн кубометров газа.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.