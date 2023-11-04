Экспозиция Минэнерго на форуме «Россия» расскажет об уникальности и потенциале ТЭК

Компания «Россети» стала генеральным партнером единой экспозиции ТЭК, организованной Минэнерго России, международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Как уточнил генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин, за последние два десятилетия российская энергетика претерпела кардинальные позитивные изменения. По его словам, в том числе были реализованы значимые инфраструктурные проекты, благодаря которым удалось вывести на новый уровень системную надежность и качество электроснабжения, а также обеспечить полную энергетическую безопасность страны.

«Масштабы сетевого строительства и модернизации во многих случаях оказались беспрецедентными для российской и мировой практики. Важно, что в последнее время вся работа полностью базируется на решениях отечественных ученых, инженеров, производителей. Уверен, что посетителям выставки-форума «Россия» будет интересно познакомиться с достигнутыми результатами и оценить перспективы развития нашей отрасли», — отметил Рюмин.

Отмечается, что экспозиция Минэнерго России расскажет об уникальности и потенциале ТЭК. Ее основным элементом станет зал «Энергетическая держава», где на мультимедийной карте будут представлены ключевые достижения. В том числе это крупнейшие проекты Группы «Россети» – от строительства сетевой инфраструктуры для расширения Восточного полигона железных дорог до электроснабжения Сочинской Олимпиады.

Также посетители выставки смогут побывать на VR-экскурсии по одному из крупных энергообъектов – подстанции сверхвысокого напряжения 500 кВ «Алания», узнать об экологических инициативах, познакомиться с инновационными технологиями, которые сейчас внедряют «Россети».

Напомним, 4 ноября в Москве на территории ВДНХ начала работу международная выставка-форум «Россия». По замыслу и масштабам мероприятие не имеет аналогов в стране: участвуют все субъекты РФ, федеральные ведомства, крупнейшие корпорации, ведущие общественные организации. Выставка будет работать на ВДНХ 161 день – до 12 апреля 2024 года. По прогнозам, ее посетят более 12 млн человек.