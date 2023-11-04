Экономике Европы предрекли серьезные проблемы из-за войны в Израиле

По прогнозам аналитиков банка Goldman Sachs стало известно, что экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что эскалация на Ближнем Востоке замедлит невысокие темпы роста ВВП Евросоюза на фоне сдержанного увеличения стоимости энергоносителей.

Аналитики утверждают, что затягивание конфликта может усилить давление на потребительские цены в Европе, а также ускорить инфляцию.

По словам аналитика лондонской консалтинговой компании Europe Economics Екатерины Вашкинской, конфликт на Ближнем Востоке может стать предпосылкой к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка ЕС и росту процентных ставок.

До этого главный экономист EY-Parthenon Грегори Дако заявил, что эскалация боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт и нанести ущерб хрупкой мировой экономике в виде потери $2 трлн.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.