Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономике Европы предрекли серьезные проблемы из-за войны в Израиле

Goldman Sachs: еврозона столкнется с ростом инфляции из-за войны в Израиле

close
100%
Matt Dunham/AP

По прогнозам аналитиков банка Goldman Sachs стало известно, что экономику еврозоны будут ждать серьезные проблемы из-за продолжающейся войны между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщает CNBC.

В публикации отмечается, что эскалация на Ближнем Востоке замедлит невысокие темпы роста ВВП Евросоюза на фоне сдержанного увеличения стоимости энергоносителей.

Аналитики утверждают, что затягивание конфликта может усилить давление на потребительские цены в Европе, а также ускорить инфляцию.

По словам аналитика лондонской консалтинговой компании Europe Economics Екатерины Вашкинской, конфликт на Ближнем Востоке может стать предпосылкой к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Центробанка ЕС и росту процентных ставок.

До этого главный экономист EY-Parthenon Грегори Дако заявил, что эскалация боевых действий между Израилем и палестинским движением ХАМАС грозит перерасти в региональный конфликт и нанести ущерб хрупкой мировой экономике в виде потери $2 трлн.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий