Минфин сообщил о рекордном росте нефтегазовых доходов России

Доходы от российской нефтегазовой отрасли по итогам октября достигли 1,634 трлн рублей. Это вдвое больше предыдущего годового максимума, который был достигнут в июле. Такие данные на своем сайте приводит Минфин РФ.

Дополнительные нефтегазовые доходы составили 551 млрд рублей, увеличившись на 37,8 млрд рублей. В министерстве спрогнозировали их рост до 583,3 млрд в ноябре.

Такой результат был достигнут из-за отсутствия выплат нефтяникам по демпферному механизму. За октябрь они приблизились к уровню в 300 млрд рублей, но на фоне возросших биржевых цен компании не получат компенсационных выплат.

Таким образом, совокупный объем средств, которые направляются на покупку иностранной валюты и золота, составит 621,1 млрд рублей с 8 ноября по 6 декабря этого года. Ежедневный объем покупки будет эквивалентен 29,6 млрд рублей.

По данным Forbes, более трети российского бюджета формируется за счет нефтегазовых доходов.

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