Минфин предложил не ограничивать размер ставок при кредитовании строительства

Минфин России подготовил законопроект, предусматривающий вывод кредитования строительной деятельности из-под действия готовящихся ограничений на плавающие ставки по займам для микробизнеса. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.

Ведомство опасается, что если этого не сделать, не исключен рост стоимости жилья и цен на проживание в гостиницах.

Компании недвижимости зачастую занимаются проектами на балансе специально созданной отдельной организации, и их можно отнести к микропредприятию. Для компаний, которые возводят жилую недвижимость, установлена средневзвешенная ставка по займам, которая состоит из двух компонентов — базовой и специальной. Базовая ставка, как правило, является плавающей и начисляется на долг, не покрытый средствами эскроу-счетов (специальный счет в банке, на котором деньги хранятся до выполнения определенных обстоятельств. — Ред.). Вторая ставка — фиксированная, которая начисляется на часть долга, покрытую средствами на эскроу-счетах.

В настоящее время в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предлагающий установить лимиты, которые ограничат размер изменения плавающих ставок для микробизнеса — не более чем на четыре процентных пункта от уровня ключевой ставки на дату заключения договора.

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