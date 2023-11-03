Стало известно о резком подорожании кухонных шкафов в России

Стоимость кухонных шкафов в России по итогам сентября 2023 года выросла на 36% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков.

Цены на кухонную мебель за тот же период повысились на 11%, а на деревянные шкафы для спален – на 6%.

«Ослабление курса рубля привело к повышению цен. Больше всего выросла цена на импортную мебель, пропорционально ослаблению курса российской валюты. В отличие от отечественных компаний, иностранные не могут сдерживать цены. Но и российским производителям пришлось поднять стоимость некоторых изделий, где высокая доля импортных компонентов», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что запчасти, мебельные ткани, лаки, краски, химические компоненты – это все в основном импорт. Например, по фурнитуре (вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления цельного предмета. — ред.) страна на 95% зависит от поставок из-за границы.

«Применение химических компонентов в мебели, связанное с теми же лакокрасочными работами или облицовкой, на цены существенно не влияет. Но доля фурнитуры в стоимости мебели может доходить до 40% от ее стоимости. Поэтому существенно подорожала корпусная мебель — те же кухонные шкафы», — отметил Шестаков.

Он уточнил, что цены на мягкую мебель, в состав которой входят импортные фурнитура и ткань, тоже выросли.

«В первую очередь, речь идет о диванах, где установлены сложные зарубежные раскладные системы. Мягкая мебель, в которой применяются отечественные пружинные блоки, подорожала меньше. Не так заметно увеличилась и стоимость табуреток, столов, кроватей», — заключил он.

Исполнительный директор компании «Ангстрем» Вадим Чернушкин спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru», что себестоимость производства мебели в России вырастет на 17-20% по итогам этого года, это приведет к сопоставимому увеличению цен на нее.

Ранее сообщалось о росте производства мебели в Москве.