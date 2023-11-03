На форуме Alfa Construction Forum обсудили перспективы развития в России китайской техники

Альфа-Банк провел форум Alfa Construction Forum с производителями строительной техники из Китая и России, сообщает пресс-служба банка.

Это уже не первое масштабное мероприятие, посвященное взаимодействию с Китаем. В нем приняли участие крупнейшие российские и китайские компании, влияющие на индустрию строительной техники. Партнером форума стал Международный Конгресс предпринимателей и промышленников.

На форуме обсудили закупку и перспективы развития в России китайской строительной, дорожной, бурильной, горнодобывающей, горно-шахтной и металлообрабатывающей техники. Кроме того, эксперты рассказали об инновациях из Китая, расчетных предложениях, таможенном оформлении, утилизационных сборах, аренде спецтехники и логистике.

Как подчеркнул председатель совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев, банк много лет занимает лидирующие позиции во внешнеэкономической деятельности. По его словам, развитие бизнеса с Китаем является стратегически важным для банка. Он уточнил, что Альфа-Банк планирует стать для бизнеса банком номер один по работе с Китаем, поэтому ведется работа над решениями для импортеров и экспортеров, а также создается инфраструктура и консалтинговый сервис для работы с Китаем.

Напомним, что недавно банк получил разрешение ЦБ открыть 2 филиала в Китае. Это уже второе масштабное специализированное событие для бизнеса, которое было организовано для участников ВЭД. Планируется сделать это традицией, так как виден отклик рынка.

Отмечается, что в рамках нетворкинга гости форума узнали, как развивается рынок, найти надежных партнеров для развития бизнеса в Китае и России, выбрать финансовые инструменты для увеличения продаж на российском рынке, завести полезные бизнес-знакомства в области спецтехники Китая и России. При этом Альфа-Банк также организовал переговоры между российскими и китайскими участниками.