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Производитель сигарет Winston, «Петр I» и Camel продолжит работать в России

Японский производитель сигарет JTI решил продолжить бизнес в России

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Unsplash

Японская компания по производству сигарет Japan Tobacco International (JTI) решила продолжить свой бизнес в России. Об этом сообщил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков, пишет ТАСС.

По его словам, несмотря на решение остаться, JTI отказалась от планов вывести на российский рынок устройства для нагревания табака нового поколения.

У JTI в России есть четыре завода, где работают в общей сложности около 4000 сотрудников. В портфель компании входят такие марки, как Winston, LD, Camel, «Донской табак», Play, «Петр I». 10 марта 2022 года компания объявляла, что приостанавливает новые инвестиции и дополнительную маркетинговую активность в России.

В сентябре Украина внесла Japan Tobacco International и американскую компанию Philip Morris International в перечень «международных спонсоров войны». Такое решение, как объяснили в НАПК, было принято в связи с тем, что данные компании продолжили работать в России и пополнять ее бюджет после начала военных действий на Украине.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.

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