В Сбере рассказали о датах проведения Зеленого дня

Зеленый день Сбера в этом году для клиентов с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ начнется на три дня раньше — с 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что до 12 ноября включительно подписчикам будут доступны выгодные предложения в году по картам, повышенные бонусы за покупки у партнеров.

Кроме того, будут доступны специальные условия для детей, молодежи и клиентов с пакетами услуг СберПремьер, СберПервый, Sber Private Banking.

Напомним, Сбер впервые провел Зеленый день в 2018 году. С тех пор традиция ни разу не прерывалась. В этом году акция пройдет уже шестой раз и будет приурочена к 182-му дню рождения банка. Она стартует 9 и закончится 12 ноября.

В дни акции клиенты банка смогут воспользоваться скидками и льготными предложениями от Сбера и его партнеров. Также будут доступны особые условия на финансовые продукты Сбера, включая оформление карт и услуги партнеров.