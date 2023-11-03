Экономист объяснил, как опыт СССР поможет нарастить ВВП России

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» прокомментировал информацию о том, что за девять месяцев 2023 года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Эксперт отметил, что несмотря на нынешний рост экономических показателей в стране, многие аналитики прогнозируют в 2024 году замедление этих темпов.

По словам экономиста, продолжить рост российской экономики поможет опыт Советского Союза.

«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи», — отметил Зубец.

Он добавил, что для роста экономики нужна в первую очередь идеология будущего.

31 октября Михаил Мишустин сообщил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос, по предварительным данным, на 2,8% в годовом выражении. Глава правительства добавил, что в сентябре темп роста экономики уже превысил 5% год к году.

В то же время сохраняется спад в нефтегазовом секторе, отмечал Мишустин. По его словам, нужно время для переориентации экспортных поставок в этой сфере. И даже несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, подчеркивал премьер.

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