Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист объяснил, как опыт СССР поможет нарастить ВВП России

Экономист Зубец: опыт Советского Союза поможет нарастить ВВП России

close
100%
Александр Патрин/РИА «Новости»

Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире «Радио 1» прокомментировал информацию о том, что за девять месяцев 2023 года ВВП России вырос на 2,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Эксперт отметил, что несмотря на нынешний рост экономических показателей в стране, многие аналитики прогнозируют в 2024 году замедление этих темпов.

По словам экономиста, продолжить рост российской экономики поможет опыт Советского Союза.

«В Советском Союзе в 30-е годы прошлого столетия стало понятно, что нужна промышленность, нужна новая экономика, новые люди. Советская власть поставила задачу закупить заводы или разработать их внутри страны. Так и здесь. Нам просто нужна цель, под которую потом набираются люди, ставятся задачи», — отметил Зубец.

Он добавил, что для роста экономики нужна в первую очередь идеология будущего.

31 октября Михаил Мишустин сообщил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос, по предварительным данным, на 2,8% в годовом выражении. Глава правительства добавил, что в сентябре темп роста экономики уже превысил 5% год к году.

В то же время сохраняется спад в нефтегазовом секторе, отмечал Мишустин. По его словам, нужно время для переориентации экспортных поставок в этой сфере. И даже несмотря на внешние вызовы, российская экономика демонстрирует устойчивый рост, подчеркивал премьер.

Ранее эксперт рассказал, как кризис в Европе может повлиять на экономику РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий