В России более 21 млн человек не платят за кредиты

Число неплательщиков по кредитам в России превысило 21 млн человек в январе-феврале 2023 года, что на 22% больше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

В указанный промежуток времени в ведомстве находилось 21,1 млн исполнительных производств, касающихся взыскания задолженности с граждан в пользу банков. При этом к концу сентября общая сумма долгов физических лиц составила 2,9 трлн рублей.

Как отметили представители ФССП, специалистам довольно сложно добиться от россиян погашения задолженностей по кредитам. Принудительное взыскание долгов осложняется сразу несколькими факторами — низкой платежеспособностью людей, их закредитованностью и необходимостью оплачивать коммунальные услуги.

Согласно информации Центрального бака РФ, по итогам первого полугодия текущего года кредиты имелись у 47 млн граждан. С 2022 года данный показатель увеличился на 2 млн.

«Если говорить о стадиях исполнительного производства, то мы здесь можем отметить тенденцию к росту в объемах, сопоставимых с данными ФССП», — подчеркнул директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов.

В свою очередь, заместитель директора по рейтинговой деятельности агентства «Эксперт РА» Александр Сараев назвал одной из причин увеличения количества должников рост цен на товары и услуги. По его словам, стоимость продуктов повышается быстрее по сравнению с ростом заработных плат жителей.

Кроме того, эксперт обратил внимание на последствия повышения ключевой ставки в стране до 15%. Сараев пояснил, что на этом фоне произошло общее удорожание кредитов.

Ранее россиян предупредили о риске накопить долги даже по неиспользуемой кредитной карте.