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Lamoda открывает торговую сеть на базе бывшего Adidas

Торговая сеть Lamoda включит в себя бывшие магазины Adidas

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Adidas.fr

Онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий Adidas. В будущей сети магазинов Lamoda Sport наряду с товарами Adidas будут продаваться и изделия других брендов, сообщает РИА Новости.

Платформа уже уведомила Минпромторг, а первые магазины на месте бывших торговых точек Adidas планируется открыть до конца года, сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Компания намерена открыть первые магазины до конца этого года, а всего в течение трех лет их появится 300. Часть из того, что готовится к открытию, — бывшие магазины закрывшего собственную розницу в России иностранного бренда », — добавил замминистра.

В марте прошлого года компания — производитель модной одежды из Германии Hugo Boss AG решила закрыть магазины на территории России. В компании указали, что данное решение было принято из-за событий, происходящих на Украине.

До того о приостановке продаж для российских покупателей объявили зарубежные ритейл-платформы Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Nike, Adidas, Puma H&M, Inditex и другими.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что модный дом Valentino будет выключать свет в бутиках ночью.

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