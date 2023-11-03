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Новые регионы заплатят за капремонт только в 2026 году

«Известия»: Минстрой задумал перенести новым регионам России плату за капремонт

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Минстрой РФ собирается отсрочить введение взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Как сообщает газета «Известия», это связано с необходимостью провести инвентаризацию состояния жилого фонда.

Жителям новых регионов перенесут оплату взносов на два года, они начнут их оплачивать с 1 января 2026 года, а не с 2024 года, как предусмотрено действующим постановлением правительства.

Как указал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, в настоящее время в четырех новых регионах активно проводится инвентаризация жилфонда. Она покажет реальное состояние дел в отрасли, с другой стороны, владельцам квартир не придется платить за капремонт тех зданий, которые ему не подлежат.

В пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина отметили, что ранее капительный ремонт жилого фонда в новых регионах не проводился системным образом, следовательно, его состояние характеризуется высокой степенью физического износа. Начать мероприятия по ремонту не дает также отсутствие баз и технической документации.

Юрист Елена Кудерко сообщала в интервью, что не на всех собственниках жилых помещений лежит ответственность за уплату капремонта. Прежде всего речь идет о тех людях, кто проживает в аварийных домах, подлежащих сносу.

Ранее сообщалось, что в России планируют зафиксировать для каждого региона стоимость капитального ремонта жилья.

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