Карты UnionPay одного из российских банков перестанут работать за границей

Карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским банком «Русский стандарт», больше не будут работать за рубежом после попадания банка в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу поддержки банка.

«Нам очень жаль, но с 3 ноября карты платежной системы UnionPay, выпущенные банком, перестанут работать за рубежом», — рассказал сотрудник банка.

2 ноября США расширили санкции против России. В обновленные списки попали 40 физических и десятки юридических лиц. Помимо «Русского стандарта», в них попали «Почта Банк», ВБРР, «Абсолют Банк» и «ХКФ Банк». Кроме того, американские власти заблокировали связь с долларовой системой и США «СПБ Бирже», ООО «Арктик СПГ 2» и ряду других организаций.

США также ввели санкции против пяти китайских и гонконгских компаний.

В Кремле прокомментировали усиление санкционного давления со стороны Штатов, отметив, что оно, вероятно, будет увеличиваться и в дальнейшем.

Ранее в США оценили устойчивость российской экономики.