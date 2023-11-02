США ввели новые санкции против российских банков, компаний и физлиц

Минфин США расширил санкционные списки в отношении России. Под ограничения попали около 40 физлиц и десятки юрлиц. Об этом сообщается на сайте американского минфина.

В черный список включены банки Абсолют Банк, ХКФ Банк, Почта Банк, ВБРР и Русский Стандарт. Кроме того, власти США включили в SDN-список «СПБ Биржу», ООО «Арктик СПГ 2», АФК «Система». Внесение в SDN-список фактически означает блокировку связи с долларовой системой и США, а именно запрет на сотрудничество и активы.

По состоянию на 17:16 мск бумаги СПБ Биржи упали после новости о включении в SDN лист на 4,18% до ₽153,6. На 17:45 мск акции продолжили снижение до 11% упав ниже ₽144 за бумагу. Акции АФК Системы упали на 2,09%, до ₽16,54.

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