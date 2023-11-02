На фоне удорожания жилья в Европе растет социальное неравенство

Жилищное строительство в Европе обвалилось из-за резкого роста цен и бюрократических барьеров на фоне сохраняющегося дефицита жилья и худшего строительного кризиса в ЕС за последние десятилетия. Об этом сообщает Bloomberg.

Чиновники, опрошенные изданием, предупреждают, что кризис на рынке недвижимости может затормозить экономический рост и усилить политическую напряженность в регионе.

«Мы можем столкнуться со значительными трудностями», — сказал Патрик Ларсен, руководитель отдела земельных ресурсов и развития муниципальной администрации в шведском Шеллефтео. «Это огромная проблема», — подытожил он.

Как отмечает агентство, текущий кризис в сфере жилищного строительства в Европе является худшим за последние десятилетия. Количество возводимого жилья резко сократилось на фоне взлета цен на строительство.

При этом бюрократические проволочки и все более жесткие экологические нормы только усугубляют ситуацию. Эксперты предупреждают, что на фоне и без того острого дефицита жилья эти тенденции грозят серьезными экономическими и политическими последствиями.

В частности, нехватка доступного жилья может еще больше раздуть социальное неравенство, заставляя людей тратить все большую долю доходов на аренду и ипотеку. Это также способно подстегнуть антииммигрантские настроения, поскольку мигранты будут восприниматься как конкуренты за ограниченное жилье. При этом, согласно данным, мигранты дважды вызывали всплеск спроса на жилье в Германии в 2015 и 2022 годах, совпадающих с началом военных операций в Сирии и Украине.

Правительства европейских стран в последние десятилетия стали значительно меньше участвовать в решении жилищного вопроса. Если раньше государство активно занималось строительством и субсидированием жилья, то теперь эта задача в значительной степени переложена на частных застройщиков, пишет Bloomberg.

Однако высокие цены и сложности с получением разрешительной документации делают частное строительство крайне убыточным. Это привело к волне банкротств застройщиков и сворачиванию инвестиций в отрасли, что еще больше усугубляет дефицит. «В Великобритании за последние пять лет закрылись около 45 тыс. застройщиков жилой недвижимости. По данным Creditsafe, в Швеции за первые 10 месяцев этого года о банкротстве подали 1145 компаний строительной отрасли, что на 35% больше, чем в 2022 году», — приводит статистку агентство.

Особенно остро кризис проявляется в Германии, где правительству не удается выполнить обещание обеспечить доступное жилье для граждан. Сопредседатель Социал-демократической партии Шольца Коля Мюллер связывает с жилищным кризисом рост популярности правых популистов, которые активно эксплуатируют эту тему.

Пока европейские власти делают лишь робкие шаги для решения проблемы, опасаясь дополнительных расходов на фоне инфляции. Однако эксперты предупреждают, что без решительных мер кризис на рынке жилья будет только усугубляться, грозя серьезными экономическими и политическими потрясениями.

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