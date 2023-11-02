Стало известно, куда россияне предпочитают ездить зимой

Туристические агентства раскрыли самые популярные направления для поездок у россиян зимой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам гендиректора Coral Travel Наталии Кулинцевой, спросом пользуются ОАЭ, Таиланд, Турция, Маврикий, Сейшелы и Шри-Ланка. При этом туристы стали чаще путешествовать без детей, а средний чек вырос.

Вице-президент сети агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что из-за подорожания Турции многие россияне переключились на ОАЭ. Он прогнозирует, что зимой лидерами станут ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет. По его словам, туристы стали рациональнее: ездят в несезон и экономят 30-40%. Например, в Таиланд лучше поехать после китайского Нового года, а в Сочи — после 10 января.

Гендиректор InfoTour Роман Елагин отметил, что спрос на дорогие направления сохраняется, но вырос средний чек на поездку. Глава А-Клуба Олег Виноградов добавил, что технологии, такие как мобильные приложения с предложениями, помогают сэкономить.

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