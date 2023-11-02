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В России подорожали кредиты

«Финуслуги»: полная стоимость кредитов выросла почти на 1 процентный пункт

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Павел Бедняков/РИА Новости

Полная стоимость кредита (сумма и срок всех платежей заемщика по кредитному договору) в крупнейших российских банках увеличилась почти на один процентный пункт после решения Центробанка РФ повысить ключевую ставку. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании «Финуслуги».

Полная стоимость кредита в 20 крупнейших российских банках подскочила до 25,46% годовых, что стало максимумом с 2022 года. Еще в сентябре показатель был на уровне 22,44%.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов спрогнозировал, что средний уровень полной стоимости кредита может превысить 30% в ближайшее время.

27 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предположил, что вслед за этим банки поднимут ставки по вкладам и кредитам, в том числе ипотеке, и спрос на них снизится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с рынком ипотеки.

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