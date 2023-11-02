Объем наличных на руках у россиян резко сократился

Объем наличных денег в обращении в октябре 2023 года упал на 150,7 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ.

По сравнению с сентябрем возврат наличных в российские банки вырос в 5,4 раза. Это происходит на фоне роста ставок по вкладам.

В сентябре начался активный переток денежных средств на банковские счета, этот тренд был зафиксирован впервые за полтора года, пишет издание.

Летом россияне активно снимали наличные со счетов в банках. По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении в июне 2023 года увеличился на 459 млрд рублей и достиг 17,8 трлн рублей. По данным регулятора, это рекордный прирост за последние 25 лет по сравнению с аналогичными месяцами предыдущих лет. Экономический обозреватель Юрий Пронько тогда объяснил это тревожными настроениями россиян.

27 октября ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Вслед за этим крупные банки, в том числе Сбер, ВТБ и Росбанк подняли ставки по вкладам. Сейчас максимальная доходность по депозитам составляет 15% годовых.

Ранее ВТБ сообщил, что россияне разместили на вкладах и счетах в банках 41,4 трлн рублей.