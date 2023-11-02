Россиянам рассказали, почему им могут отказать в ипотеке

Банк может отказать в ипотеке, если у него будет неполная или недостоверная информация о заемщике и недвижимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов. Он назвал еще три причины отказа россиянам в ипотеке сейчас.

«Если банк требует справку с места работы, значит нужно такую справку предоставить, не рассуждая и не оценивая сроки, методы, содержание справки. Возможно, она понадобится только для галочки, но должна быть, если банк ее требует. Пакет документов по объекту недвижимости также должен быть собран в полном объеме. При отсутствии каких-либо сведений нужно внятное и аргументированное пояснение», — сказал он.

Семов отметил, что недостоверные сведения обязательно будут выявлены на разных этапах проверки, и наверняка станут причиной отказа. Поэтому нет смысла заниматься утаиванием каких-либо данных об объекте недвижимости или своем финансовом положении.

Вторая причина – недостаточный доход.

«Например, заемщик, у которого есть семья из трех человек с общим ежемесячным доходом в 100 тыс. рублей, не сможет ежемесячно направлять на гашение кредита 80 тыс. рублей. Оставшихся средств просто не хватит на жизнь. Банк откажет. Существующая кредитная нагрузка не должна влиять на жизнь заемщика. При этом задолженность по кредитам, по которым человек является поручителем, также входит в долговую нагрузку», — отметил Семов.

Он уточнил, что банк может предложить ряд решений – например, увеличение срока кредита при уменьшении размера платежей по ипотеке, перевод зарплаты в кредитную организацию. Если работодатель начнет перечислять выплаты в ипотечный банк, ставка по жилищному кредиту может быть снижена на 1 процентный пункт.

Третья причина – плохая кредитная история. Например, были допущены просрочки по предыдущим займам.

«Нужно как можно скорее загасить долги, чтобы сведения об этом отразились в кредитной истории и кредитный рейтинг улучшился», — посоветовал Семов.

В-четвертых, банк может отказать в ипотеке при неподходящем объекте недвижимости.

«Отказ может быть из-за того, что подобранный вариант недвижимости по каким-либо параметрам не устраивает банк. Параметров несколько и их лучше узнать у банка. Например, могут возникнуть вопросы при наличии сложностей с регистрацией прав собственности на квартиру или ошибок в оформлении наследства», — пояснил эксперт.

Он рекомендовал внимательно изучить все документы о квартире вместе с кредитными специалистами банка.

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