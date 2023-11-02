Казахстан и Франция будут сотрудничать в области ядерной энергетики

Национальная атомная компания Казахстана «Казатомпром» и французская компания Framatome будут сотрудничать в сфере ядерного топливного цикла. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржан Юсупов заявил, что Framatome является одним из стратегически важных партнеров для «Казатомпрома».

«Уверен, что совместная кооперация позволит нам открыть новые перспективы для развития двусторонних отношений между нашими странами в области мирного использования атомной энергии», — подчеркнул Юсупов.

По информации пресс-службы компании, в рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан между «Казатомпром» и Framatome было подписано соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает реализацию совместных проектов в области ядерного топливного цикла, а также обучение и подготовку специалистов.

До этого пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева сообщала, что Казахстан готов увеличить объемы поставок нефти во Францию.

Ранее США провели испытания на ядерном полигоне.