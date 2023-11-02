Покупатели мужской одежды и обуви «молодеют», свободный покрой в приоритете

Управляющий сетью салонов мужской одежды и обуви в России ретейлер Henderson отмечает рост спроса со стороны покупателей возрастом до 25 лет. Другая модная тенденция — россияне стали чаще приобретать одежду более свободного покроя, рассказал в интервью ТАСС основатель и основной акционер Henderson Рубен Арутюнян.

«Сейчас мы понимаем, как меняется демографическая структура покупателей — у нас растет категория клиентов до 25 лет. Среди них продажи показывают рост на 50%», — отметил Арутюнян.

Также ретейлер считает, что покупатели меняют образ жизни. Если прежде они покупали Slim или Super Slim, то сейчас — чаще Regular, одежду более свободного покроя.

Как показало исследование Kokoc Group, 30% россиян не готовы покупать на маркетплейсах товары из США, 19% отказываются покупать товары из стран Евросоюза, 15% и 13% не хотят покупать товары из Китая и Турции соответственно. А 23% не рассматривают покупку товаров российского производства.

Также Коkос Group поинтересовался, готовы ли покупатели переплачивать за товар из-за рубежа. Почти 46% респондентов ответили, что совершенно не готовы, а 22% считают, что в стране достаточно товаров российского производства.

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