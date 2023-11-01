Сбер и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

Сбер и «Газпром космические системы» заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали управляющий директор - руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и генеральный директор «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

Соглашение предполагает сотрудничество в сфере построения геоаналитических сервисов в нефтегазовой отрасли, в целях развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в России. В частности, при разработке новых геоаналитических сервисов для решения задач мониторинга в нефтегазовой отрасли на базе геоаналитической платформы Сбербанка «Геометрия», с учетом опыта АО «Газпром космические системы» в решении задач аэрокосмического мониторинга.

«Соглашение определяет главную цель нашего взаимодействия — создание инновационной системы аэрокосмического мониторинга «СМОТР», в которую войдут оптикоэлектронные спутники сверхвысокого разрешения и радиолокационные спутники для всепогодного мониторинга объектов и территорий. Эксперты Банка будут участвовать в разработке и тестировании программного обеспечения системы», — отметил Дмитриев.

Напомним, геоплатформа «Геометрия» позволяет обрабатывать изображения со спутников, дронов и видеокамер, классифицирует отдельные объекты, такие как поля, леса и здания, и анализирует их свойства на основе разных параметров.

Отмечается, что использование предразмеченных данных облегчает создание ИИ-продуктов, сокращая время разработки в 4 раза по сравнению с построением аналогичных продуктов «с нуля».