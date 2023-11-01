Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве в области ИИ

В России разработают систему дистанционного зондирования Земли

close
100%
Wikimedia Commons

Сбер и «Газпром космические системы» заключили соглашение о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба банка.

Документ подписали управляющий директор - руководитель Дирекции трансформации клиентов CIB Сбербанка Андрей Дмитриев и генеральный директор «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

Соглашение предполагает сотрудничество в сфере построения геоаналитических сервисов в нефтегазовой отрасли, в целях развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в России. В частности, при разработке новых геоаналитических сервисов для решения задач мониторинга в нефтегазовой отрасли на базе геоаналитической платформы Сбербанка «Геометрия», с учетом опыта АО «Газпром космические системы» в решении задач аэрокосмического мониторинга.

«Соглашение определяет главную цель нашего взаимодействия — создание инновационной системы аэрокосмического мониторинга «СМОТР», в которую войдут оптикоэлектронные спутники сверхвысокого разрешения и радиолокационные спутники для всепогодного мониторинга объектов и территорий. Эксперты Банка будут участвовать в разработке и тестировании программного обеспечения системы», — отметил Дмитриев.

Напомним, геоплатформа «Геометрия» позволяет обрабатывать изображения со спутников, дронов и видеокамер, классифицирует отдельные объекты, такие как поля, леса и здания, и анализирует их свойства на основе разных параметров.

Отмечается, что использование предразмеченных данных облегчает создание ИИ-продуктов, сокращая время разработки в 4 раза по сравнению с построением аналогичных продуктов «с нуля».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий