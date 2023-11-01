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Казахстан и Франция подписали Декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам

Казахстан и Франция подписали Декларацию по стратегическим минералам

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Press Service of the President of Kazakhstan/Reuters

Власти Казахстана и Франции подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическим минералам. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева после его встречи в Астане с главой Франции Эммануэлем Макроном, передает ТАСС.

«Мы также достигли договоренностей с компаниями Boehringer Ingelheim, Total Energies, Alstom. Эти договоренности будут полезны для обеих стран», — сказал Токаев.

По мнению казахстанского лидера, для эффективной реализации запланированных мероприятий нужно продвигать совместные инвестиционные проекты на уровне министерств. Токаев подчеркнул, что он предложил создать для этого специальную рабочую группу.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит Эммануэля Макрона в Казахстан, где он встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Представитель Кремля указал, что Казахстан является суверенным государством, поэтому может развивать отношения со всеми странами по своему усмотрению.

Ранее визит Макрона в Казахстан сочли историческим.

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