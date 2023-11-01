В Турция может запустить газовый хаб в 2024 году

Турция надеется запустить газовый хаб на своей территории в 2024 году. Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, передает ТАСС.

» <…> мы говорим о создании газового хаба. <...> Я думаю, мы можем завершить данную инициативу к 2024 году», — сказал глава ведомства на Петербургском международном газовом форуме.

По его словам, сейчас турецкая сторона обсуждает этот проект с «Газпромом». На повестке дня — создание электронной платформы. Байрактар отметил, что этот процесс «не займет много времени»: может потребоваться год для создания данного механизма.

Касаясь дальнейших перспектив, он отметил, что планируется дать возможность для участия в проекте финансового Стамбульского центра. Это, по мнению министра, поможет развивать компетенции энергетической торговли, а также торговли минеральными ресурсами.

В конце октября в Турции назвали сроки начала строительства газового хаба при участии России. По данным турецкого дипломатического источника, между Минэнерго Турции и «Газпромом» уже достигнута договоренность о согласовании и подписании дорожной карты проекта.

Ранее Новак заявил, что нужно изучить предложение Ирана о создании газового хаба.