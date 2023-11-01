Rambler&Co и «Лента.ру» вошли в число лучших брендов 2023 года

Узнаваемость и эффективность медиахолдинга Rambler&Co и входящего в его состав интернет-издания «Лента.ру» были отмечены жюри премии «Бренд года в России» — награждение победителей состоялось в отеле «Azimut Смоленская». Лауреаты удостоены наград в номинациях «Медиахолдинг» и «Интернет-СМИ», сообщила пресс-служба Rambler&Co.

Экспертами премии учитывались такие показатели, как объем произведенного контента, аудиторные показатели, коммуникационная стратегия.

Среднегодовой охват всех активов медиахолдинга Rambler&Co, по данным Mediascope, увеличился на 11%, а пользователи провели на них 66 млн часов, что на 10% больше, чем в предыдущем году.

«Лента.ру» за год создала более 250 тыс. единиц контента и более 20 редакционных спецпроектов на актуальные общественно-политические темы, которые стали победителями «Премии Рунета», Национальной премии интернет- контента и многих других.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер выразил благодарность жюри за то, что среди преимуществ Rambler&Co и «Ленты.ру» эксперты выделили стремление компании находиться в ежедневном взаимодействии с аудиторией, поиске новых форм и форматов.

«Вся эта работа нацелена на одно — удовлетворение потребностей наших пользователей и создании передовых технологий для наших партнеров-рекламодателей. Все наши коммуникации строятся на человекоцентричности. Действительно, пользователи — главная ценность, и именно на привлечение аудитории работают все ключевые механики продвижения медиа и по ним же оценивается наша эффективность», — заявил Андрей Цыпер.

Национальная премия «Бренд года в России» является площадкой для поддержки отечественных производителей и компаний, предоставляющих качественные услуги в различных сферах экономической и социальной жизни России.