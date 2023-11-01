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Супермаркеты Израиля остановили импорт турецких товаров после заявлений Эрдогана

Haaretz: магазины Израиля остановили импорт из Турции из-за заявлений Эрдогана

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CactusFrankS/twitter.com

Израильские сети супермаркетов приостановили импорт продуктов из Турции после слов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом пишет газета Haaretz.

По данным издания, среди компаний, которые перестали импортировать турецкие продукты, — крупнейшая сеть супермаркетов в Израиле Shufersal.

«Множество израильских сетей супермаркетов приостанавливают импорт из Турции после того, как турецкий президент <…> выразил поддержку ХАМАС», — говорится в публикации.

Накануне Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности. По его словам, Турция продолжает контакты с партнерами, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, был осужден.

25 октября Эрдоган предложил созвать мирную конференцию по конфликту Палестины и Израиля.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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