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В РФ отметили снижение интереса к курортным новостройкам

«Ъ»: интерес к элитным новостройками в Сочи снижается

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

В Сочи отмечается спад интереса к элитной недвижимости. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, за год количество сделок с элитными новостройками может снизиться почти в полтора раза. Покупатели сомневаются в выборе из-за общего перегрева этого сегмента рынка и выросших за последний год более чем втрое цен. В итоге на первичном рынке элитной недвижимости в Сочи может быть заключено не более 40 сделок, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сейчас продаются объекты либо по совершенно невообразимым ценам, либо не соответствующие стандартам элитной недвижимости», — пояснил владелец компании Nika Estate Виктор Садыгов.

Отмечается, что местные девелоперы не стараются выводить на рынок новые проекты, занимая выжидательную позицию.

До этого руководитель агентства недвижимости «Pro Обмен» и вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина рассказывала, что россиянам придется отложить покупку жилья из-за роста первоначального взноса по ипотеке.

Ранее ЦБ заметил дисбалансы на российском рынке жилья.

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