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Розничная сеть «Роснефти» улучшила придорожный сервис для автотуристов

В Чудово реконструировали мотель для автотуристов

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Оператор розничной сети «Роснефти» на топливном рынке в Северо-Западном регионе компания «РН-Северо-Запад» открыла после реконструкции придорожный мотель «Чудово», сообщает пресс-служба нефтяной компании.

«Благодаря его удобному расположению автотуристы смогут остановиться здесь, путешествуя по Новгородской и Ленинградской областям. Мотель получил название в честь одного из старейших и самобытных городов области – Чудово», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мотеле 16 номеров различных категорий. Также там предусмотрены номера для клиентов с домашними животными.

Как уточнили в пресс-службе, номерной фонд после реконструкции получил новый дизайн и современное оснащение. Кроме этого, был расширен набор услуг, сервисов, и обновлено меню. Также в рамках реконструкции придорожной гостиницы для клиентов стали доступны различные формы оплаты.

«Повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов компании. На заправочных комплексах компании работают магазины, кафе, аптечные пункты и аппараты по приему/выдаче одежды в химчистку», — говорится в сообщении.

При этом в «Роснефти» уточнили, что компания развивает новое направление клиентского сервиса – фудтраки (передвижные торговые точки). На данный момент, сервис «кафе на колесах» доступен на АЗС в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и в других регионах присутствия розничной сети.

Для развития сервисных услуг компания развивает цифровые технологии, позволяющие повысить скорость обслуживания клиентов. В частности, «Роснефть» запустила пилотный проект по внедрению на АЗС графических касс самообслуживания. Разработка позволяет автоматизировать процесс оплаты топлива и сопутствующих товаров, а также совершать покупки без участия кассира.

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