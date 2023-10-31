Инвестстратег назвал новый уровень курса доллара после его падения до 91,6 рубля

После того, как курс доллара упал ниже 92 рублей, не исключено, что американская валюта протестирует новую психологическую отметку в 89,5-90 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Он отметил, что такой сценарий возможен с технической точки зрения.

«По-видимому, продажи валютной выручки российскими экспортерами по установленному нормативу вышли на такой уровень, который способен более или менее комфортно удовлетворить внутренний спрос на инвалюту. При этом сказывается эффект от монетарной жесткости Центробанка РФ, усиленный пятничным решением регулятора о повышении ключевой ставки сразу на 200 базисных пунктов, до 15% годовых», — отметил эксперт.

По словам Бахтина, индекс доллара снижается к остальным мировым валютам на фоне уменьшения опасений инвесторов по поводу разрастания арабо-израильского кризиса до регионального конфликта с вовлечением других стран. Индекс доллара курсирует около 106 пунктов, добавил он.

«На практике, для удержания инициативы рублем влияния позитивных факторов может оказаться недостаточно. В результате краткосрочно курс доллара может стабилизироваться вблизи текущих уровней», — предположил эксперт.

Курс рубля во вторник продолжил активно укрепляться, несмотря на завершение налогового периода и слабые котировки нефти. Доллар в моменте отступал к 91,6 рубля.

Ранее инвестстратег объяснил резкое укрепление курса рубля после решения ЦБ.