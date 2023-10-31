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Жюри международной премии отельеров отметило курорты Сбера

Mriya Resort & SPA и «Манжерок» стали лауреатами World Luxury Hotel Awards

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Пресс-служба ВК «Манжерок»

Курорты Сбера Mriya Resort & SPA и «Манжерок» стали лауреатами премии для отельеров в сегменте премиум World Luxury Hotel Awards, победив в 6 номинациях. Об этом сообщается на сайте проекта. Церемония награждения состоялась в Афинах.

Расположенный на южном берегу Крыма Mriya Resort & SPA удостоен наград в номинациях «Лучший курорт класса «Люкс» в России», «Лучший спа-курорт класса «Люкс» в России» и «Лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе».

Всесезонный курорт на Алтае «Манжерок» победил в номинациях «Лучший горнолыжный курорт класса «Люкс» в Европе», «Лучший горный отель класса «Люкс» в России» и «Роскошный новый отель класса «Люкс» в Северной Европе».

Комментируя решение жюри, в пресс-службе Сбера отметили, что международное признание курортов компании говорит о том, что в России складываются туристические центры глобального уровня, а это способствует развитию индустрии гостеприимства в стране.

В компании напомнили, что курорт Mriya Resort & SPA многократно получал престижные международные премии. В общей сложности он собрал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград.

«Манжерок» в октябре был признан лучшим в 4 номинациях премии Ski Business Awards 2023. В 2022 году проект Сбера стал лауреатом национальной премии «Горы России» в 2 номинациях. С 2018 года курорт не раз признавался лучшим по версии Ski Business Awards и был удостоен 8 наград.

World Luxury Hotel Awards — международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение 4 недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. человек.

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