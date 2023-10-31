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Макрон собрался в Казахстан за ураном

Bloomberg: Макрон приедет в Казахстан для повышения энергобезопасности Франции

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Казахстан для повышения энергобезопасности Франции, сообщает информационное агентство Bloomberg.

«Президент (Франции) Эммануэль Макрон на этой неделе отправится в богатую энергоресурсами Среднюю Азию, чтобы посетить Казахстан и Узбекистан, два поставщика урана, который питает ядерные реакторы страны (Франции). Целью поездки является повышение энергетической безопасности Франции», — отмечает агентство.

Значительная часть энергетической системы Франции зависит от атомных электростанций, основой для топлива которых служит уран. Ранее Франция получала уран из своих бывших колоний в Западной Африке, но после государственных переворотов в Мали и Нигере эти страны сократили свое сотрудничество с Францией во всех сферах.

До этого Россия остановила экспорт урана из Санкт-Петербурга в США.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.

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