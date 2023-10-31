Российский банк повысил максимальную ставку по вкладам

Сбер повысил ставки по нескольким видам вкладов до 14% годовых на фоне изменения рыночной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам — максимальная теперь составляет 14%», — отметил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

В банке отметили, что наибольший доход можно получить при открытии вклада на полгода. К примеру, при оформлении депозита 1 ноября к 1 мая «можно будет получить хороший доход для активного летнего периода».

По объему торгов на Мосбирже за последние 12 месяцев Сбер занял первое место в рейтинге РБК компаний-лидеров. За этот период суммарный объем торгов бумагами банка достиг 3,1 трлн рублей. Отрыв от «второго места» в лице «Газпрома» составил почти 2 трлн рублей.

Как отмечали аналитики, успех Сбера среди инвесторов связан с его хорошими финансовыми результатами (прибыль по итогам 9 месяцев 2023 года составила 1,1 трлн руб.) и щедрыми дивидендами (в этом году акционеры получили 565 млрд руб).

Напомним, ранее Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых.