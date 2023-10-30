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Частные держатели дали взаймы Минфину США более $1 трлн за квартал

США одолжили у частных заемщиков больше $1 трлн с июля по сентябрь

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Reuters

Министерство финансов США заняло у частных заемщиков на рынке $1,01 трлн чистого рыночного долга с июля по сентябрь 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на отчеты ведомства.

Как следует из прогнозов Минфина Соединенных Штатов, с октября по декабрь нынешнего года США позаимствуют $776 млрд у частных заемщиков, а с января по март 2024 года — еще $816 млрд.

10 октября сообщалось, что государственный долг США вырос на $500 млрд менее чем за месяц с тех пор, как достиг исторической отметки в $33 трлн. По свидетельству американского казначейства, общий размер госдолга США на тот момент оценивался в $33,5 трлн.

Попытки Федрезерва сбить инфляцию привели к обвалу рынка госдолга страны.

В начале октября газета The Wall Street Journal сообщала, что резкий рост долгосрочных процентных ставок до максимума за 16 лет угрожает надеждам на «мягкую посадку» экономики США.

Ранее экономист назвал США стервятником-банкротом.

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