Карточки для бедных появились в Эстонии

Эстонские власти ввели для малоимущих граждан карты для покупки продовольствия с фиксированной суммой в евро. Об этом сообщается на сайте государственного телерадио ERR.

«Система продовольственных карточек является новым решением в Европе. В некоторых странах этот метод тестировали, но никто полностью еще не перешел на систему продовольственных карт», — отметила представитель министерства социальных дел страны Теи Варрак.

Планируется, что на карточку малообеспеченным эстонцам станут переводить 30 евро на человека в квартал.

Выделенные деньги требуется в указанный период использовать, потому что остаток на следующий квартал не получится перенести.

При этом по продовольственной карте можно купить только продукты питания и предметы первой необходимости.

До этого глава Союза потребителей Петр Щелищ заявил, что в России снова нужны продовольственные карточки. Такие карты следует выдавать гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, утвердив заранее набор социально значимых товаров.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.