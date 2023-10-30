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В ЦБ назвали число россиян с ипотекой

В ЦБ РФ заявили, что более 10 млн россиян имеют ипотечный кредит

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Россиян, у которых есть ипотека, уже более 10 миллионов. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ России в Telegram-канале.

Каждый второй такой кредит в первом полугодии 2023-го выдан более чем на 25 лет, хотя еще год назад их было около 30%. Кроме того, по данным регулятора, в январе-июне 39% ипотечных кредитов было выдано гражданам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет.

Также, по сведениям ЦБ, у 8 из 10 человек, взявших ипотеку во втором квартале этого года, уже был потребительский кредит.

Около 6% ипотечных заемщиков, возможно, брали потребкредит для оплаты первоначального взноса. Отмечается, что Банк России обсудит с финансово-кредитными учреждениями подходы к оценке кредитоспособности таких граждан.

30 октября председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Центробанк России предпринимает меры, которые устранят перегрев на рынке ипотеки, поэтому в ноябре-декабре 2023 года темпы ипотечного кредитования в стране снизятся.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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