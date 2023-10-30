В Госдуме оценили влияние повышения ключевой ставки на реальный сектор экономики

Решение Центробанка России о повышении ключевой ставки до 15% годовых является радикальным и прежде всего отразится на реальном секторе экономики. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Владимирович Савченко.

«Компании, которые брали кредиты на текущую деятельность, получат проблемы с оборотной деятельностью. Хуже, если получат предбанкротную ситуацию. В прошлые разы, когда ставка поднималась, можно было «отсидеться» в валюте, можно было «отсидеться» в какой-то альтернативе, и компенсировать последствия повышения ставки. Сегодня такой альтернативы нет, весь реальный сектор экономики ощущает тяжелый удар», — отметил депутат.

Однако, по его мнению, Банк России был вынужден «пойти на крайнюю меру» из-за сложившихся обстоятельств, о которых может знать только ЦБ. Савченко выразил надежду, что это решение носит временный характер.

27 октября Центробанк России на заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 15% годовых. Свое решение ЦБ объяснил усилением инфляционного давления, сопровождающимся резким ростом внутреннего спроса, которое превышает возможности увеличения производства услуг и товаров.

Ранее россиянам предложили формировать «выгодные вклады» на фоне повышения ключевой ставки.