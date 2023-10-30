Экономика Израиля может сократиться на 11%

На фоне идущей в Израиле войны экономика страны может уменьшиться на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такую информацию приводит Bloomberg со ссылкой на прогноз холдинговой компании JPMorgan Chase & Co.

По статистике Центрального статбюро Израиля, в четвертом квартале 2022 года экономика страны выросла на 5,8% в годовом выражении, по итогам всего прошлого года — на 6,5%.

JPMorgan считает, что ВВП Израиля в целом за 2023 год вырастет на 2,5% и на 2% в 2024 году.

Однако оценка влияния войны на экономику Израиля остается сложной из-за неясности масштабов и неточности данных. Конфликты прошлых лет, как отмечают эксперты, практически не оказывали негативного влияния на экономику Израиля, притом, что текущая война гораздо сильнее подрывает безопасность страны и доверие к ней.

7 октября представители ХАМАС направили тысячи ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, захватили десятки единиц военной техники и пленили свыше сотни заложников.

В ответ ВВС Израиля ударили по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в мятежный анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.