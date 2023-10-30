Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономика Израиля может сократиться на 11%

Bloomberg: в четвертом квартале экономика Израиля замедлится на 11%

close
100%
Shutterstock

На фоне идущей в Израиле войны экономика страны может уменьшиться на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Такую информацию приводит Bloomberg со ссылкой на прогноз холдинговой компании JPMorgan Chase & Co.

По статистике Центрального статбюро Израиля, в четвертом квартале 2022 года экономика страны выросла на 5,8% в годовом выражении, по итогам всего прошлого года — на 6,5%.
JPMorgan считает, что ВВП Израиля в целом за 2023 год вырастет на 2,5% и на 2% в 2024 году.

Однако оценка влияния войны на экономику Израиля остается сложной из-за неясности масштабов и неточности данных. Конфликты прошлых лет, как отмечают эксперты, практически не оказывали негативного влияния на экономику Израиля, притом, что текущая война гораздо сильнее подрывает безопасность страны и доверие к ней.

7 октября представители ХАМАС направили тысячи ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, захватили десятки единиц военной техники и пленили свыше сотни заложников.
В ответ ВВС Израиля ударили по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в мятежный анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий