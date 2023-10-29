В России растет популярность продажи квартиры в рассрочку

Россияне стали чаще покупать квартиры в рассрочку без участия банков. Об этом сообщает газета «Известия».

На фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ и снижения доступности ипотеки россияне все чаще приобретают жилье в рассрочку напрямую у собственников, без оформления банковского кредита, уточнили изданию в федеральной компании «Этажи».

Как отмечают эксперты, такой способ покупки популярен при приобретении загородной недвижимости. При этом квартира до полной оплаты оформляется в залог для гарантии продавца. По словам специалистов, рассрочка от собственника выгодна как покупателю с точки зрения ставки, так и продавцу, которому проще найти покупателя в условиях дорогой ипотеки. Главное при этом — правильно оформить договор купли-продажи и залог.

«Тренд на продажу недвижимости в рассрочку от собственника без оформления ипотеки мы наблюдали в 2014–2016 годах, когда ипотечные ставки были высокими, спрос — низким, и те, кто хотел продать недвижимость, были готовы рассматривать альтернативные варианты продажи недвижимости», — подытожила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

На последнем заседании Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 15% — максимального уровня с мая 2022 года.

Ранее экономист предрек ставки по ипотеке на уровне 20% годовых к декабрю.