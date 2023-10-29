Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России растет популярность продажи квартиры в рассрочку

Этажи: в России возвращается тренд на продажу квартир в рассрочку без банков

close
100%
Depositphotos

Россияне стали чаще покупать квартиры в рассрочку без участия банков. Об этом сообщает газета «Известия».

На фоне очередного повышения ключевой ставки ЦБ и снижения доступности ипотеки россияне все чаще приобретают жилье в рассрочку напрямую у собственников, без оформления банковского кредита, уточнили изданию в федеральной компании «Этажи».

Как отмечают эксперты, такой способ покупки популярен при приобретении загородной недвижимости. При этом квартира до полной оплаты оформляется в залог для гарантии продавца. По словам специалистов, рассрочка от собственника выгодна как покупателю с точки зрения ставки, так и продавцу, которому проще найти покупателя в условиях дорогой ипотеки. Главное при этом — правильно оформить договор купли-продажи и залог.

«Тренд на продажу недвижимости в рассрочку от собственника без оформления ипотеки мы наблюдали в 2014–2016 годах, когда ипотечные ставки были высокими, спрос — низким, и те, кто хотел продать недвижимость, были готовы рассматривать альтернативные варианты продажи недвижимости», — подытожила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

На последнем заседании Банк России поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. до 15% — максимального уровня с мая 2022 года.

Ранее экономист предрек ставки по ипотеке на уровне 20% годовых к декабрю.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий