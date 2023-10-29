Аналитик назвал последствия при разрыве договора РФ и Украины о транзите газа

Разрыв договора о транзите газа между Украиной и Россией спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке. Об этом заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с изданием Lenta.ru.

Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявлял, что Украина не станет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, истекающий в конце будущего года. По его словам, соглашение завершится до конца 2024 года, и украинская сторона не намерена его продолжать.

Как считает Юшков, соглашение может не продлиться и до конца следующего года. Он отметил, что контракт действует до 31 декабря 2024 года, но он подозревает, что после окончания отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен.

По его мнению, к этому Украину будут подталкивать США, «которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка».

Формально у сторон есть основания для того, чтобы досрочно остановить действие контракта, добавил он.

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