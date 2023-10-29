Главы торговых ведомств G7 признали необходимость реформ ВТО

На встрече в Осаке главы торговых ведомств G7 рассмотрели вопрос о субсидировании некоторых отраслей государств, входящих во Всемирную торговую организацию (ВТО). Страны признали расхождения между действующими нормами ВТО и нынешней практикой в этой сфере. Об этом сообщает «Прайм».

«Мы проанализировали пробелы, касающиеся нерыночной политики и действий некоторых стран, в том числе проблемы с прозрачностью господдержки», — заявил министр экономики Японии Ясутоси Нисимура.

Участники договорились изучить возможности для более эффективного урегулирования данных вопросов. Они подчеркнули важность прозрачности как основы справедливой конкуренции. В документе уточняется, что министры торговли G7 договорились продолжить поиск подходящих средств для более эффективного решения.

Встреча проходила под председательством Японии с участием представителей Австралии, Чили, Индии и других. Также присутствовали руководители ВТО и ОЭСР.

До этого страны G7 рассматривали несколько вариантов запрета на ввоз российских алмазов.

Ранее в Японии оценили последствия конфликта на Ближнем Востоке.