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Стало известно, когда бюджетники в РФ получат прибавку к зарплате

Профессор Сафонов: бюджетники и госслужащие получат прибавку к зарплате в ноябре

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Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов рассказал rg.ru, что зарплата работников бюджетных учреждений и государственных гражданских служащих будет проиндексирована на 5,5%.

По словам Сафонова, прибавку к зарплате получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральные госслужащие и персонал воинских частей — всего около 600 тысяч человек.

«Индексация зарплат бюджетников имеет и косвенное влияние на рост заработков в коммерческом секторе, поскольку дефицит кадров заставляет конкурировать за рабочую силу. Доходы бюджетников помогают сохранять рабочие места и тем, кто производит товары и услуги», — пояснил эксперт.

До этого пресс-служба Минфина РФ сообщала, что законопроект о приостановлении индексации зарплат российских госслужащих до 1 января 2025 года не касается военных и сотрудников силовых ведомств.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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