Стало известно, сколько россияне совершают в год поездок на самокатах

По словам основателя кикшеринг-сервиса Whoosh Дмитрия Чуйко, россияне совершают около 64 млрд поездок на расстояние до 8 км в год. Об этом сообщает агентство ТАСС, со ссылкой на выступление главы компании на конференции Smart-Lab Conf.

По оценкам Чуйко, кикшеринг может занять 5-10% этого рынка коротких поездок. Согласно презентации Whoosh, в 2023 году посредством кикшеринга было совершено уже 104 млн поездок. А 3-6 млрд поездок в год могут выполняться на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и велосипеды.

В начале октября в законодательное собрание Санкт-Петербурга был внесен законопроект, предлагающий запретить кикшеринговые электросамокаты в городе на ближайшие три года. Такое предложение выдвинул глава фракции ЛДПР и вице-спикер парламента Павел Иткин. По мнению депутата, большинство нарушителей ПДД на самокатах уходят без наказания, так как нет требований по регистрации таких средств индивидуальной мобильности. За период действия запрета планируется привести законодательство в соответствие.

До этого стало известно, что в России в скором времени могут появиться штрафы за перевозку детей на электросамокатах, которые не предусмотрены для размещения нескольких пассажиров.

Ранее в России запланировали ужесточить правила для пользователей электросамокатов.