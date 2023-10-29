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Стало известно о снижении вложений пенсионного фонда Норвегии в ценные бумаги РФ

Вложения пенсионного фонда Норвегии в ценные бумаги РФ снизились до $291 млн

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РИА «Новости»

Посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявил РИА Новости, что вложения норвежского пенсионного фонда в российские ценные бумаги за год снизились с $3,1 мдрд до $291 млн.

«Что касается норвежского «Государственного пенсионного фонда Глобал» (ГПФГ), или как его ранее называли, Нефтяного фонда, то, согласно оценкам самого фонда, на начало 2022 года его инвестиции в бумаги на российском фондовом рынке составляли 27,4 миллиарда норвежских крон (около $3,1 млрд)», — сказал дипломат.

По словам Рамишвили, по состоянию на январь 2023 год вложения ГПФГ в акции российских компаний снизились до $291,6 млн.

В конце февраля 2022 года Фонд национального благосостояния Норвегии принял решение заморозить инвестиции в России из-за событий на Украине. По состоянию на конец 2021 года Фонд владел акциями 47 российских компаний и гособлигаций на сумму $2,83 млрд. Наибольший пакет ценных бумаг приходился на акции Сбербанка, «Газпрома» и «Лукойла».

В августе Нефтяной фонд Норвегии оценил убыток в первом полугодии 2022 года в размере $173 млрд против прибыли годом ранее.

29 октября Рамишвили заявил, что Россия и Норвегия продолжат работу в области рыболовства несмотря на санкции.

Ранее посол выразил мнение, что Норвегия не сможет заместить РФ на европейском газовом рынке.

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