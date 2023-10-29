Аналитик заявил о скором развороте рубля

Согласно финансовому аналитику BitRiver Владиславу Антонову, начавшееся несколько недель назад укрепление рубля получило значительную поддержку со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) и будет продолжаться и на следующей неделе. Об этом он рассказал агентству »Прайм».

За прошедшую неделю рубль прибавил около 3% к доллару и евро. Это было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, на это повлиял налоговый период, который закончится 30 октября. Во-вторых, начал действовать указ президента о обязательной продаже экспортной выручки. И третьим фактором стало повышение ключевой ставки Банка России до 15%.

Действие первого фактора закончится на следующей неделе, второй будет действовать в течение ближайшего полугодия, и его эффект еще предстоит ощутить. Сразу после повышения ставки доллар подешевел до 92,56.

Антонов добавил, что дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от цен на нефть, новых санкций и политической ситуации в России.

Рост цен на нефть и отсутствие санкций будут играть в пользу рубля.

Эксперты также назвали вероятные последствия повышения ЦБ РФ ключевой ставки сразу с 13 до 15 процентов годовых, ситуация отобразится на курсе валюты, рынке ценных бумаг и сфере недвижимости в стране.

Ранее глава Центробанка оценила вероятность банковского кризиса в России.