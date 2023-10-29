Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик заявил о скором развороте рубля

Аналитик Антонов сообщил, что рубль близок к перелому тренда и продолжит расти

close
100%
Shutterstock

Согласно финансовому аналитику BitRiver Владиславу Антонову, начавшееся несколько недель назад укрепление рубля получило значительную поддержку со стороны Центрального банка России (ЦБ РФ) и будет продолжаться и на следующей неделе. Об этом он рассказал агентству »Прайм».

За прошедшую неделю рубль прибавил около 3% к доллару и евро. Это было обусловлено несколькими факторами. Во-первых, на это повлиял налоговый период, который закончится 30 октября. Во-вторых, начал действовать указ президента о обязательной продаже экспортной выручки. И третьим фактором стало повышение ключевой ставки Банка России до 15%.

Действие первого фактора закончится на следующей неделе, второй будет действовать в течение ближайшего полугодия, и его эффект еще предстоит ощутить. Сразу после повышения ставки доллар подешевел до 92,56.

Антонов добавил, что дальнейшее укрепление рубля будет зависеть от цен на нефть, новых санкций и политической ситуации в России.

Рост цен на нефть и отсутствие санкций будут играть в пользу рубля.

Эксперты также назвали вероятные последствия повышения ЦБ РФ ключевой ставки сразу с 13 до 15 процентов годовых, ситуация отобразится на курсе валюты, рынке ценных бумаг и сфере недвижимости в стране.

Ранее глава Центробанка оценила вероятность банковского кризиса в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий