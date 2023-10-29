Россиянам сообщили о переводах, за которые банк гарантированно заблокирует карту

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов сообщил, что банки за частую обналичку крупных сумм могут заблокировать карту, сообщает информационное агентство «Прайм».

По его словам, дело в том, что отслеживанием подозрительных переводов в банковских системах все чаще занимается искусственный интеллект, который анализирует транзакции по нескольким тысячам параметров.

«Веской причиной для возникновения подозрений у искусственного интеллекта может стать регулярное снятие с банковской карты крупных сумм, особенно если деньги на карту только что зачислены», — сообщил Магомедов.

Кроме того, искусственный интеллект может остановить транзакцию, если посчитает ее признаки нетипичными для данного клиента банковской операции.

Признаки устанавливаются искусственным интеллектом на основе математических моделей, которые учитывают тысячи факторов — в том числе расстояние между участниками банковской операции, их родство или знакомство и тому подобное.

Магомедов добавил, что слова, которые клиенты указывают в строке «назначение платежа», ИИ совершенно не учитывает, этим занимается налоговая служба.

До этого ВТБ запустил международные переводы наличными.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.