Россиянам обещали предновогодние предложения по вкладам

Повышение ключевой ставки стимулирует банки к запуску предновогодних предложений по вкладам и накопительным счетам. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

«Это станет для клиентов особенно привлекательным и востребованным в канун праздников. Такие предложения мы сможем увидеть на рынке уже в ноябре. Можно ожидать, что ставка по ним достигнет уровня 14-15% годовых. В ответ на очередное увеличение ключевой ставки можно ожидать дальнейшего роста ставок по вкладам и кредитам. Однако повышение не будет таким же резким и пропорциональным росту ключевой ставки. Сильный рост ставок по займам может затормозить кредитование населения», — отметил он.

Центробанк РФ в пятницу повысил ключевую ставку в четвертый раз подряд сразу на 2 процентных пункта (п.п.), до 15% годовых. Цикл ее увеличения начался 21 июля. Сначала ключевая ставка выросла на 1 п.п. до 8,5%, затем — сразу на 3,5 п.п. до 12% на внеочередном заседании. 15 сентября регулятор поднял ставку ее до 13%.

Как правило, российские банки ориентируются на решения регулятора при определении уровня ставок по вкладам и кредитам. Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер объяснял «Газете.Ru», что при повышении ключевой ставки, например, на 1 процентный пункт, кредитные организации поднимают ставки по депозитам и займам также примерно на 1 п.п.. Например, сразу после решения ЦБ 15 сентября ставки по вкладам в российских банках сразу выросли на 0,5-1 п.п., до 11-12,97%.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что ждать россиянам от нового повышения ключевой ставки.