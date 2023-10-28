Финансист предупредила россиян о возможных сложностях с нацвалютами разных стран

Сейчас около 90% трансграничных платежей проходит в национальных валютах, но они могут создавать определенные сложности для россиян. Об этом «Газете.Ru» рассказала лидер направления «ВЭД-Импорт» в Точке Анна Давыдова.

Во-первых, не все валюты свободно конвертируются, то есть их можно обменять только при определенных условиях или с ограничениями. Это, например, сербский динар, армянский драм или арабский дирхам.

«Курсы ограниченно конвертируемых валют зависят от котировок банков-контрагентов и могут быть достаточно высокими», — отметила Давыдова.

Во-вторых, некоторые нацвалюты нестабильны, то есть их курс периодически резко падает. Давыдова привела в пример турецкую лиру.

Ее курс в начале 2022 года составлял около 9,3 лиры за доллар, в начале 2021 года -— 8,1 лиры. Сейчас «американец» стоит 28,13 лиры.

«В-третьих, зарубежные банки даже при работе в нацвалютах могут вводить те или иные ограничения. Здесь речь про ситуации, когда иностранная кредитная организация неожиданно отклоняет платеж. Но это обычно связано с отдельными распоряжениями Центрального банка страны, которые касаются работы со всеми российскими контрагентами», — заключила Давыдова.

Переход на использование национальных валют в расчетах стал трендом на региональном уровне, однако экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики пока немного. Об этом в интервью «Газете.Ru» накануне Восточного экономического форума заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Ранее Путин призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах.