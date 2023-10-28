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Глава JPMorgan планирует продать 1 млн акций банка

Глава JPMorgan Джейми Даймон собирается продать 1 млн акций банка

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Andrew Harnik/AP

Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон и его семья планируют продать 1 млн акций этого крупнейшего американского банка, передает агентство Bloomberg.

По информации агентства, начиная с 2024 года Даймон и его семья будут продавать их в целях финансовой диверсификации и налогового планирования. Они в настоящее время владеют около 8,6 млн акций банка.

Даймон «по-прежнему считает перспективы JPMorgan очень сильными, и его доля в банке останется очень значительной», приводит Bloomberg заявление этой финансовой организации.

До этого Джейми Даймон заявил, что ситуация вокруг Украины, а также атака палестинской группировки ХАМАС на Израиль могут «иметь далеко идущие последствия для энергетических и продовольственных рынков, мировой торговли и геополитических отношений».

По его мнению, мы живем в самое опасное время, которое мир видел за последние десятилетия.

67-летний Даймон возглавляет JPMorgan с конца 2005 года.

Ранее в США раскритиковали экономическую политику властей.

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