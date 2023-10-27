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Стало известно, какую роль сыграет Китай в ускорении мирового отказа от нефти

Глава МЭА Бирол: Китай сыграет ключевую роль в снижении мирового спроса на нефть

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Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что меняющаяся структура экономики Китая является одной из важных движущих сил, лежащих в основе уверенности организации в том, что спрос на ископаемое топливо достигнет своего пика к 2030 году, передает CNBC.

По его словам, постепенное изменение энергетической структуры КНР, которая в настоящее время является одним из мировых лидеров по объемам потребления ископаемых видов топлива, приблизит сроки мирового отказа от нефти. Бирол уточнил, что в результате доля ископаемых ресурсов в мировом энергоснабжении к 2030 году упадет с 80% до 73%.

Согласно прогнозам аналитиков МЭА, через семь лет своего пика достигнет не только мировое потребление нефти, но и других видов ископаемого топлива, включая природный газ и уголь. И этому также будет способствовать Китай, так как там прослеживается постепенный отказ от прежней зависимости от таких отраслей, как производство стали и цемента, а также строительства железных дорог и другой загрязняющей инфраструктуры.

«Все они (вышеуказанные отрасли. — «Газета.Ru») находятся в упадке. В итоге спрос Китая на ископаемое топливо будет намного меньше, чем за последние 10 лет», — заключил Бирол.

До этого сообщалось, что Китай с января по сентября 2023 года импортировал из России почти 80 млн тонн нефти на более чем $43,5 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 24,4%.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти танкерами достигли максимума с июня.

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